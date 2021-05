Orpea : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Orpea avec un objectif de cours rehaussé de 108 à 121 euros, notant que 'les indicateurs sur la Covid-19 sont tous bien orientés et la campagne de vaccination est sur la bonne voie'.



Alors que le CA du premier trimestre a augmenté de 4,7%, permettant à la direction de réitérer avec confiance ses prévisions pour 2021, Stifel estime que le cours de l'action Orpea ne s'est pas encore complètement remis de l'impact de la Covid-19.



'Nous pensons que la dynamique est bonne avec une reprise des taux d'occupation en mars, une tendance qui devrait s'accélérer au deuxième trimestre pour revenir aux niveaux pré-Covid avant la fin de l'année', pronostique le broker.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.