Orpea : Réplique aux critiques de deux fonds

(CercleFinance.com) - Le groupe Orpea a fermement répliqué jeudi au courrier qui lui avait été adressé en début de semaine par les fonds Nextstone Capital et Mat Immo Beaune, l'accusant notamment de dissimuler certains faits cruciaux au marché.



Dans une lettre ouverte diffusée mardi, les deux actionnaires - qui détiennent à eux deux moins de 3% du capital - reprochaient aux dirigeants d'Orpea de faire supporter aux actionnaires et aux créanciers non sécurisés du groupe 'une dépréciation massive de leurs actifs', en refusant de mettre en oeuvre le plan de désendettement homologué par le Tribunal de commerce.



Pour les deux actionnaires, la société dispose parfaitement des moyens de faire face à son endettement, à travers l'exécution de l'important plan de cessions 'qui n'est pas sérieusement mis en oeuvre' à leur sens.



Nextstone Capital et Mat Immo Beaune disent en particulier s'inquiéter des récentes déclarations des dirigeants concernant le projet de restructuration de la dette, dont les conséquences seront selon eux 'désastreuses' en provoquant une ruine 'sans précédent' des actionnaires.



En lieu et place, les deux fonds préconisent de pérenniser les activités en France, de vendre les actifs périphériques et de négocier des aménagements avec les créanciers.



Ils réclament par ailleurs la convocation d'une assemblée générale des actionnaires.



Dans un communiqué publié ce matin, Orpea dénonce de 'nombreuses contre-vérités' et des 'allégations' ne visant, d'après lui, qu'au seul démantèlement du groupe.



S'agissant du protocole de conciliation de juin dernier, la société indique avoir conduit des discussions avancées avec des investisseurs immobiliers sur des cessions d'actifs, mais explique que ces négociations n'ont pas pu aboutir du fait, entre autres, la dégradation du contexte macroéconomique.



Orpea dit par ailleurs se réserver tous droits à l'égard des affirmations fausses, graves et/ou diffamatoires contenues dans la lettre ouverte de ces deux actionnaires minoritaires.



L'exploitant de maisons de retraire a prévu de présentera son plan de transformation le 15 novembre.



