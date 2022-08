Orpea : Remboursement des fonds publics confirmé

(CercleFinance.com) - Orpea confirme son engagement à rembourser intégralement les dotations publiques qui n'auraient pas été régulièrement demandées, versées ou utilisées, et va ainsi procéder au remboursement d'un montant de 25,7 millions d'euros identifié par la CNSA.



Pour le futur et face à ses difficultés récurrentes, le groupe d'Ehpad a engagé le lancement d'un programme de recrutement de 550 personnes par mois jusqu'à fin 2022, dont la moitié d'aides-soignants, puis de 800 par mois à partir de 2023.



Il déploie aussi un programme de formation accéléré via les dispositifs de VAE, avec un objectif de 300 salariés inscrits et formés, et procède depuis mai 2022 à une campagne de recrutement d'apprentis aides-soignants avec un objectif de 500 alternants en 2022-2023.



