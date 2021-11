Orpea : Relève son objectif de chiffre d'affaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de +10,8% au 3ème trimestre 2021 par rapport au 3ème trimestre 2020, à 1 110,4 ME. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires progresse de +9,4% à 3 179,4 ME, avec près de 60% de cette dynamique résultant de la croissance organique (+5,4%).



Sur ce 3ème trimestre, les ouvertures de nouveaux lits issus des projets de construction, accélèrent avec 1 060 lits ouverts, contre une moyenne d'un peu plus de 600 sur les deux trimestres précédents.



Le Groupe relève son objectif de chiffre d'affaires 2021 avec une croissance supérieure à +9,0%, contre +7,5% auparavant. Il anticipe désormais un chiffre d'affaires sur l'exercice 2021 supérieur à 4 275 ME.



Ce relèvement traduit essentiellement une progression plus forte qu'attendue de la croissance organique. Orpea confirme par ailleurs l'objectif d'une progression de la marge d'EBITDAR au 2nd semestre 2021.



