Orpea : Rejette la demande de convocation d'une AG

(CercleFinance.com) - Orpea fait savoir que son conseil d'administration a étudié la demande de convocation d'une Assemblée Générale adressée par un groupe d'actionnaires et a décidé de ne pas y donner suite, estimant que cette demande 'ne s'appuie sur aucun fondement légitime'.



Orpea rappelle être placée depuis depuis le 24 mars sous la protection du Tribunal de commerce de Nanterre, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée.



'Le Code de commerce prévoit expressément que le projet de plan de sauvegarde est élaboré par l'entreprise avec le concours des administrateurs judiciaires. Ce projet de plan est ensuite soumis au vote des classes de parties affectées. Ainsi, le projet de plan de sauvegarde sera bien soumis au vote des actionnaires', indique la société.



Orpea ajoute que son Conseil continuera à veiller à ce que chacune des prochaines étapes de la restructuration financière à intervenir se fasse 'dans le parfait respect des dispositions légales applicables, sous le contrôle des administrateurs judiciaires désignés et du Tribunal de commerce de Nanterre'.



La Société maintient les objectifs fixés dans le plan de restructuration financière et continue à mettre en oeuvre son Plan de refondation, assure-t-elle.



