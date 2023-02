Orpea : Prorogation de la procédure de conciliation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea a annoncé jeudi avoir reporté la date butoir de sa procédure amiable de conciliation afin de pouvoir poursuivre ses discussions avec les créanciers.



La procédure, qui devait initialement se terminer à l'issue d'une période de quatre mois, soit le 25 février, a été prolongée pour une durée d'un mois supplémentaire, soit jusqu'au 25 mars.



Cette décision doit permettre au spécialiste de la prise en charge de la dépendance de poursuivre ses discussions avec les créanciers n'ayant pas encore adhéré à l'accord de 'lock-up', signé la semaine passée.



Le groupe explique qu'il envisage de présenter, dans le courant du mois de mars, une requête afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée en vue de mettre en oeuvre sa restructuration financière.



Pour rappel, la société a conclu le 14 février un accord avec un groupement d'investisseurs français de long terme mené par la CDC, accompagnée de CNP Assurances, et comprenant par ailleurs MAIF et MACSF, ainsi qu'avec cinq institutions détenant de la dette non sécurisée.



Le processus d'adhésion à l'accord de 'lock-up' vise désormais à obtenir, d'ici l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, le soutien d'un maximum de créanciers non sécurisés.



Le titre chutait de plus de 4% jeudi matin à la Bourse de Paris dans le sillage de ces annonces.



