Orpea : Poursuite des discussions avec les créanciers

(CercleFinance.com) - Orpea a annoncé hier soir que ses négociations avec ses créanciers se poursuivaient concernant son projet de restructuration financière.



Dans un communiqué, l'exploitant de maisons de retraite rappelle qu'il s'est engagé dans la négociation d'une restructuration financière 'drastique' impliquant une capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées.



Le projet prévoit également une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 milliards d'euros visant à financer son plan de refondation et atteindre une structure financière soutenable.



La mise en oeuvre de ces opérations pourrait entraîner une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer, rappelle le groupe dans un communiqué.



La société - qui dit ne pouvoir donner aucune garantie concernant l'issue de ces discussions - indique qu'elle a prévu de continuer à informer le marché.



Le groupe explique sa communication par les mouvements 'inhabituels' constatés sur son cours de Bourse ces derniers jours: au cours de clôture d'hier soir, le titre affichait un rebond de 40% depuis le début de l'année.



Il reperd plus de 8% ce jeudi matin.



Pour rappel, l'action avait décroché de plus de 90% l'an dernier, mise à mal par les révélations du livre-enquête Les Fossoyeurs.



Concert'O, l'un des principaux actionnaires de la société, s'est insurgé hier soir contre le communiqué de presse d'Orpea, dont le but semble être - selon lui - d'impacter à la baisse son propre cours de Bourse.



