Orpea : Plongeon après le vote sur le plan de sauvegarde

(CercleFinance.com) - Ayant repris sa cotation après une séance de suspension, Orpea plonge de 12% à la suite de l'annonce par le groupe de prise en charge de la dépendance, des résultats du vote de toutes les classes de parties affectées sur son projet de plan de sauvegarde accélérée.



Sur les 10 classes de parties affectées, six ont approuvé le projet à la majorité requise, trois autres, dont celle des actionnaires, l'ont soutenu à plus de 50% et la classe des OCEANE a voté à 49,2% en faveur du plan (50,8% contre).



Dans les prochains jours, Orpea va solliciter auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre l'arrêté du plan. Si le Tribunal estime que les conditions légales sont remplies, il pourrait ainsi finaliser sa restructuration financière dans le courant du deuxième semestre 2023.



