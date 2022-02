Orpea : Oddo reste réservé, objectif de cours inchangé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son opinion 'réservée à neutre' sur le titre Orpea, avec un objectif de cours inchangé de 43,5 euros.



Hier soir, Orpea a publié un chiffre d'affaires de 1105 ME au titre du 4e trimestre 2021, en hausse de 8,8% (+4,5 à périmètre et taux constants), ce qui porte le CA annuel a 4284 ME (+9,2% ou +2,1% à ptc.).



'Le communiqué ne précise rien de nouveau', souligne l'analyste, Orpea rappelant avoir mandaté deux cabinets d'audit pour mesurer la conformité comptable et les process qualité.



Oddo indique qu'Orpea est visé par six inspections en Allemagne et qu'une vingtaine sont aussi en cours en Belgique.



'Aucune guidance n'est donnée, contrairement aux habitudes', souligne le broker. Pour Oddo, cela signifie 'que la trajectoire historique d'Orpea (+6,5%/an depuis 10 ans) ne sera pas tenue'.



Dans ce contexte, le bureau d'analyses estime qu'après la phase de surprise et de choc, le titre risque 'd'entrer dans une phase de volatilité caractérisée par la divergence de newsflow, des déclarations et des informations vraisemblablement contradictoires, de possibles poursuites juridiques, en attendant d'avoir les premières conclusions des investigations'.



