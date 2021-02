Orpea : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires réalisé par Orpea au 4e trimestre s'élève à 1017 ME, un résultat en hausse de 6,4%, tandis que le CA annuel ressort à 3922 ME (+4,9%). Selon Oddo, ces chiffres sont en ligne avec les attentes.



Par ailleurs Orpea a annoncé l'ouverture de 4055 lits en 2021 (contre 1500 lits environ en 2020 et 1850 lits en 2019).



Pour Oddo, 'cette publication ressort globalement en ligne tout en reflétant l'amélioration de la situation dans les Ehpad'.



Dans ces conditions, le broker maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Orpea et relève son objectif de cours à 115 euros, contre 105 euros précédemment.



