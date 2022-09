Orpea : Oddo pointe l'absence de visibilité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son opinion neutre sur le titre Orpéa mais abaisse son objectif de cours de 26,7E à 16E.



Si l'ouverture de 1547 lits au premier semestre et l'augmentation du chiffre d'affaires de +10,9% sont soulignées par l'analyste, les facteurs d'inflation et les investissements induisent une baisse des marges de 6 points.



'Nous avons baissé nos estimations (EBITDA : 820 ME vs 1000 ME pour 2022, 873 ME vs 1058 ME pour 2023)', poursuit Oddo, 'compte tenu des investissements qu'Orpéa doit consentir'.



L'absence de visibilité est pointée par l'analyste pour qui les craintes de refinancement n'ont pas disparues. 'La nouvelle direction financière remet en cause les options comptables précédemment retenues et à ce jeu, les surprises peuvent toujours être nombreuses', estime Oddo.



Les controverses de maltraitance en Autriche pèse sur la situation d'Orpéa malgré l'enquête diligentée par la direction.



'A court terme, le titre reste entouré par trop d'incertitudes. Notre préférons éviter le titre. En même temps que nos prévisions, notre objectif de cours est ajusté à 16 E', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.