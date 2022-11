Orpea : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Orpea avec un objectif de cours inchangé de 16 euros, après que le groupe a présenté son plan de transformation en trois axes (restructuration financière, remodelage puis reconstruction).



Selon Oddo, 'le volet financier ne fait que s'ouvrir et les conditions sont tendues'.

Orpea a indiqué viser un CA de 6,1 MdsE en 2025 et une marge d'EBITDAR de 20% (17% en 22e et 23e), un plan jugé 'ambitieux' par Oddo qui estime que 'l'effondrement a été évité' mais que 'le tunnel reste long'.



Le broker met en avant une part d'incertitudes liées aux conditions de financement sur les marchés mais aussi une forte dilution pour les actionnaires (probablement aux environs de 80-90%e), 'et surtout, un délai de mise en oeuvre que nous ne voulons pas sous-estimer'.



'Le plan est rationnel et méthodique mais il nécessite de se projeter sur longue période, sachant qu'à court terme, la pression est forte (dilution, contraintes financières, facteurs de poids sur les marges, monitoring réglementaire et médiatique....)', conclut l'analyste



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.