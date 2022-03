Orpea : Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Orpea, avec un objectif de cours inchangé de 43,5 euros.



Hier, le journal 'Le Monde' a publié un article dévoilant les premiers éléments du rapport de l'Inspection Générale des Finances et des Affaires Sociales, qui devrait paraître avant la fin de la semaine.



S'étirant sur six chapitres, le document tendrait notamment à confirmer qu'Orpea a réalisé des économies sur certaines dotations publiques, aux dépens de la qualité des soins des résidents. Il pointerait par ailleurs d'autres dysfonctionnements aussi bien au niveau de l'organisation que de la qualité de service ou encore des pratiques financières.



De son côté Orpea souligne que 'les éléments publiés ne présagent en rien des conclusions définitives qui figureront dans le rapport de la mission conjointe d'inspection'.



La crise de confiance envers le titre ne semble pas prête de s'éteindre, d'autant que selon Oddo, 'la plupart des éléments divulgués, à ce stade, souligneraient les mêmes points que ceux dénoncés dans ' Les Fossoyeurs ', livre-enquête à l'origine des révélations sur les pratiques d'Orpea.



Après la parution de cet ouvrage, après la vague médiatique (puis politique) d'EHPAD bashing, 'nous craignions la séquence réglementaire et la crise de confiance durable', indique Oddo.



