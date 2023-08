Orpea : Oddo BHF reste à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de sous-performance sur le titre Orpea avec un objectif de cours inchangé de 0,5 euro.



Hier soir, le groupe avait indiqué avoir cédé 22 établissements situés aux Pays-Bas à Amvest Living & Care Fund pour 85 ME.



Oddo BHF rappelle que les Pays-Bas représentaient l'année dernière un peu moins de 4%e des revenus du groupe et pouvaient donc être considérés comme un pays 'non core'. Cette décision devrait ainsi avoir peu d'impact sur le résultat à court terme, juge l'analyste.



'Cette nouvelle montre que la nouvelle stratégie est déployée, mais nous restons à Sous-performance avec un OC à 0,5 E, compte tenu des effets de dilution liés à la recapitalisation du groupe', conclut le broker.



