Orpea : Oddo baisse drastiquement sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note 'neutre' sur Orpea, avec un objectif de cours considérablement réduit, celui-ci passant de 16 euros à... 0,5 euro.



Le bureau d'analyses fait savoir qu'un accord de principe sur un projet de restructuration financière a été trouvé entre Orpea et un groupement d'investisseurs français mené par la Caisse des Dépôts.



Orpea indique que ce 'Groupement' formé autour de la CDC+CNP Assurances+MAIF+MACSF détiendrait 50,2% du capital, les porteurs de dette non sécurisée (SteerCo), 49,4%, et les actionnaires actuels, 0,4%.



'La mise en oeuvre de la restructuration financière envisagée entrainera donc une dilution massive pour les actionnaires existants (99% comparé aux 90-95% que nous avons pu évoquer jusqu'ici)', précise Oddo.



Concrètement, la restructuration comporte deux niveaux, indique Oddo, avec 1/ une conversion de la dette non sécurisée, correspondant à une réduction de la dette brute de 3,8 MdsE avec un taux de conversion de 30% et 2/ l'apport de nouveaux fonds propres de 1,55 MdE.



Enfin, 'compte tenu de la tension sur les prix (prestations externes, énergie, alimentation) ou les salaires, nous pensons qu'il existe un risque sur les projections 2023 ou même la guidance 2025 présentée en novembre (CA 25: 6,1 MdsE / EBITDAR 25e: 1,25 MdE / EBITDA pré-IFRS 16 : 745 ME', conclut l'analyste.



