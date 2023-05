Orpea : Les créanciers et actionnaires vont être convoqués

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea a annoncé vendredi soir qu'il allait convoquer ses créanciers et actionnaires en vue de l'approbation de son plan de sauvegarde accélérée.



Ce vote pour chacune des classes de parties concernées, actionnaires et créanciers, se tiendra le 16 juin, en présentiel ou à distance, avec une résolution unique, à savoir la mise en oeuvre du plan de sauvegarde accélérée dont fait l'objet le groupe.



Cette procédure avait été prorogée, la semaine dernière, d'une durée de deux mois supplémentaires, soit jusqu'au 24 juillet, par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre.



Cette annonce intervient alors que les actionnaires minoritaires de l'exploitant de maisons de retraite avaient précédemment fait part de leur intention de saisir la justice dans le but d'obtenir la convocation d'une assemblée générale.



Dans un communiqué publié vendredi soir, l'association d'actionnaires individuels Adamo dénonce notamment la décision de l'AMF d'avoir accordé à la Caisse des dépôts et à ses partenaires une dérogation à l'obligation de déposer une OPA sur le groupe.



Suite à cette restructuration financière, la CDC, CNP Assurances, MAIF et

MACSF, seront amenés à détenir environ 50,2% du capital, tandis que les actionnaires existants seront amenés à détenir 0,4%, voire 0,04%, du capital.



A la Bourse de Paris, l'action Orpea cédait 4,7% lundi matin dans les premiers échanges, ce qui porte à plus de 64% son repli depuis le début de l'année.



