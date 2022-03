Orpea : Le titre va quitter l'indice CAC Next 20

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Orpea recule vendredi à la Bourse de Paris après l'annonce, hier soir, de la prochaine sortie du spécialiste de la prise en charge de la dépendance de l'indice CAC Next 20.



A 11h45, l'action Orpea perd 0,4% alors que l'indice SBF 120 prend dans le même temps 0,6%.



Euronext a annoncé jeudi soir qu'il retirerait le titre de son indice CAC Next 20 après la clôture de la séance du 18 mars.



Le distributeur de matériel électrique Rexel et le groupe de réassurance Scor feront parallèlement leur entrée au sein de cet indice à la même date.



L'exclusion d'Orpea pourrait conduire à une baisse de la demande pour le titre, certains fonds cherchant à répliquer la performances des indices étant poussés à se séparer de la valeur.



Plombé par les révélations de l'ouvrage 'Les Fossoyeurs' du journaliste d'investigation Victor Castanet, le titre Orpea a perdu plus de 58% de sa valeur depuis le début de l'année.



A noter que les analystes de Berenberg ont revu à la baisse leur objectif de cours sur le titre, qu'ils ont ramené ce matin de 110 à 70 euros, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre.



