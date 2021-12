Orpea : Le titre grimpe, un analyste passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Orpea signe mardi la plus forte hausse du SBF 120, dopée par le relèvement de la recommandation de Berenberg, qui est passé à 'achat' sur la valeur contre 'conserver' jusqu'à présent.



A 10h30, le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance grimpe de 4,3%. Il affiche encore une baisse de plus de 22% depuis le début de l'année.



Dans une note de recherche, les analystes de la banque allemande estiment que le marché s'est montré trop sévère à l'égard de l'exploitant de maisons de retraite médicalisées cette année, tout comme vis-à-vis du secteur des soins à la personne dans son ensemble.



'La résistance opérationnelle du groupe depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19 l'a aidé à maintenir sa réputation ainsi que sa maîtrise des prix', souligne Berenberg dans l'étude.



L'établissement germanique ajoute que le rythme record d'ouverture de nouveaux lits conjugué aux opérations de fusions-acquisitions (M&A) lui offrent par ailleurs une bonne visibilité sur le court terme.



A en croire Berenberg, 'tous les ingrédients sont en place pour qu'Orpea se développe de manière pérenne à moyen terme, et pourtant ses titres se traitent sur la base d'une décote de l'ordre de 25% par rapport à leurs niveaux d'avant-Covid', un constat qui le pousse à adopter aujourd'hui une recommandation d'achat sur le titre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.