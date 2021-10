Orpea : Le titre décroche avec la confirmation d'une enquête

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques privées Orpea voit son titre chuter mardi à la Bourse de Paris après sa mise en cause dans une enquête.



A environ une heure de la clôture, le titre décroche de plus de 5%, ce qui en fait la troisième plus forte baisse d'un indice SBF 120 en hausse de 1,2%.



D'après le magazine Challenges, le parquet financier a décidé d'ouvrir une enquête concernant le groupe.



L'hebdomadaire économique affirme qu'une perquisition a d'ores et déjà eu lieu au siège du groupe en mars dernier, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé.



A en croire Challenges, le dossier trouve son origine dans le rachat d'une maison de retraite indépendante, dans les Bouches-du-Rhône.



La transaction, d'un montant de près de neuf millions d'euros, aurait été réalisée via des intermédiaires contrôlant des sociétés à l'étranger.



Dans un 'statement' diffusé dans l'après-midi, Orpea confirme que ces investigations portent bien sur la cession, en 2008, d'une maison de retraite, et plus particulièrement sur le traitement fiscal de cette cession par les vendeurs, extérieurs à la société.



Le groupe confirme également qu'une perquisition a eu lieu à son siège en mars dernier, suivie par l'audition de certains collaborateurs par les enquêteurs.



Orpea assure avoir pleinement coopéré aux diverses investigations menées et ajoute qu'il continuera de le faire, même s'il souligne que ses dirigeants ne sont pas directement concernés par le dossier.



'Par ailleurs, les informations dont nous disposons permettent d'affirmer qu'il n'y a eu aucune retro commission', souligne la société.



