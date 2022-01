Orpea : Le recul se poursuit, un broker change d'avis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La série noire se poursuit pour Orpea: le titre cède près de 10% aujourd'hui, marquant un recul de plus de 50% en l'espace de cinq jours.



Dans ce contexte, AlphaValue a indiqué aujourd'hui avoir ramené sa recommandation sur le titre Orpea de 'achat' à 'vendre', avec un objectif de cours abaissé de 119 à 38,8 euros, suite à la parution d'un essai jugé 'accablant' pour le gestionnaire de maisons de retraite.



Le bureau d'études indépendant estime que le groupe français va devoir faire face à une 'crise de réputation' suite à la sortie de l'ouvrage 'Les Fossoyeurs', qui décrit des cas de maltraitance généralisés au sein de ses établissements.



S'il se donne encore un peu de temps pour évaluer les conséquences de cette crise au niveau du chiffre d'affaires et des résultats du groupe, le cabinet explique avoir d'ores déjà revu à la baisse la multiple Valeur d'entreprise/Ebitda sur lequel il se base pour valoriser la société.



AlphaValue indique avoir réduit par ailleurs de 10% à 5% l'hypothèse de croissance du résultat d'exploitation (Ebitda) utilisée dans le cadre de son modèle de valorisation.



