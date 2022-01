Orpea : Le groupe réagit après la chute de 16% de l'action

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Orpea a cédé plus de 16% au cours de la journée, après la publication dans Le Monde d'un article consacré à la publication prochaine d'un ouvrage-enquête visant la société.



Ce soir, la direction d'Orpea a tenu à réagir, pointant des 'éléments, polémiques et agressifs' et 'une volonté de nuire'.



L'ouvrage (Les Fossoyeurs, de Victor Castanet) prétend dévoiler les coulisses du business du grand âge et pointe des dysfonctionnements au sein d'établissements.



'Nous contestons formellement l'ensemble de ces accusations que nous considérons comme mensongères, outrageantes et préjudiciables', réagit la direction d'Orpea.



Le groupe rappelle que son activité fait l'objet de contrôles réguliers et que les dernières enquêtes auprès des familles montrent un taux de recommandation moyen de 95%.



'Orpea, ne disposant pas du livre à ce jour, a d'ores et déjà saisi ses avocats pour y donner toutes les suites, y compris sur le plan judiciaire, afin de rétablir la vérité des faits et défendre son honneur ainsi que celui de ses collaborateurs qui remplissent quotidiennement une mission admirable, avec conscience professionnelle et engagement', conclut le groupe dans son communiqué.



