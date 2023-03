Orpea : Le financement complémentaire est finalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea a annoncé lundi avoir finalisé les termes du financement complémentaire obtenu au début du mois auprès de ses principaux partenaires bancaires.



L'exploitant de maisons de retraire indique avoir signé avec ces institutions financières un accord d'étape dans la perspective de l'ouverture d'une sauvegarde accélérée.



Il s'agit, en l'espèce, de BNP Paribas, du groupe BPCE, de Crédit Agricole, du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, de La Banque Postale et de la Société Générale.



L'objet de l'accord est de formaliser les engagements des parties, en vue de permettre au groupe de mettre en oeuvre son plan de restructuration dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accéléré.



Pour mémoire, l'accord prévoit une ligne de crédit renouvelable de 400 millions d'euros ainsi que deux autres lignes de crédit renouvelable d'un montant de 100 millions chacune, toutes assorties d'une marge annuelle de 2%.



Vers 9h20, le titre Orpea cédait plus de 4%, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, ce qui porte à plus de 58% ses pertes depuis le début de l'année.



