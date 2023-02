Orpea : Le CPPIB s'allège fortement au capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea annonce avoir été notifié du franchissement à la baisse par le Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB) des seuils légaux de 20% et 15% des droits de vote, 10% du capital et des droits de vote, et 5% du capital de la société.



Ces franchissements de seuils sont intervenus à la suite de la cession sur le marché par le CPPIB de 7.424.188 actions du groupe de prise en charge de la dépendance, cessions qui se sont déroulées entre le 2 et le 7 février.



Suite à cette cession, le CPPIB (qui détenait auparavant 14,50% du capital et 24,16% des droits de vote de la société) détient 1,95 million d'actions Orpea, représentant 3,01% du capital et 5,02% des droits de vote.



