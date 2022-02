Orpea : Le chute se poursuit avec une nouvelle mise en cause

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea poursuit sa chute aujourd'hui et cède encore plus de 2% à la bourse de Paris. Depuis le 24 janvier, et la publication dans 'Le Monde' des bonnes feuilles d'un livre-enquête pointant les dysfonctionnements et dérives au sein des Ehpad du groupe, le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur.



Reçue ce matin au micro de LCI, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie, a indiqué avoir reçu hier Philippe Charrier, nouveau p.d.-g. d'Orpea, et Jean-Christophe Romersi, directeur général France. Elle a fait face à deux hommes qui 'nient tout' et 'ne se remettent pas en question', a-t-elle assuré.



'Je leur ai fait part de ma colère et je leur ai bien expliqué que s'ils ont des actionnaires à rassurer, moi je dois rassurer les résidents, les familles et les professionnels', a martelé la ministre.



Il semblerait par ailleurs qu'Orpea doive maintenant affronter une nouvelle vague: ce matin, c'était au tour du Canard Enchainé de pointer du doigt le comportement de l'ancien p.d.-g., Yves Le Masne - d'ailleurs limogé par le groupe dimanche dernier.



Selon l'hebdomadaire satirique, Yves Le Masne aurait été mis au courant dès cet été du travail d'enquête réalisé par le journaliste indépendant Victor Castanet dans son livre 'Les Fossoyeurs'. Craignant que la publication de l'ouvrage n'entraîne une chute du cours de l'action, le p.d.-g. aurait aussitôt revendu ses titres, empochant quelque 590 000 euros. 'Libération' évoque donc un possible délit d'initié.



Brigitte Bourguignon a évoqué le 'cynisme pur' des dirigeants et indiqué que le gouvernement travaillait à des propositions pour lutter contre les dérives évoquées. Parmi les pistes en réflexion, celle de placer les établissements sous le statut d'entreprises à mission, ce qui permettrait de les soumettre au contrôle d'un organisme tiers.



