Orpea : Hausse du chiffre d'affaires de 10,7% au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea annonce que sur l'ensemble du 1ersemestre 2023, le chiffre d'affaires s'élève à 2539 ME, en progression de +10,7% par rapport au 1ersemestre 2022, dont +9,1% en organique.



Le niveau global d'activité dans les cliniques tant en France qu'à l'international, ainsi que dans les maisons de retraites hors de France, s'inscrit en progression. Cette évolution est illustrée au niveau global, par un taux d'occupation moyen en progression de +136 pb par rapport au 1ersemestre 2022, à 82,7%.



Lechiffre d'affaires du 2èmetrimestre 2023 s'élève à 1305 ME, en progression de +11,1% par rapport à la même période en2022, dont +8,8% en organique.



Pour rappel, la Société anticipe sur l'ensemble de l'année 2023 une moindre croissance du chiffre d'affaires etun décalage substantiel en matière de génération d'EBITDAR, de l'ordre de -15% à -20% par rapport à la prévision d'EBITDAR de 881 ME de Novembre 2022, soit un EBITDAR 2023 compris entre 705 ME et 750 ME.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.