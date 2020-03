Orpea : Hausse de +11,6% du résultat net

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2019 s'inscrit en hausse de +9,4% à 3 740,2 ME, soutenu par une croissance organique solide de +4,7% et par la dynamique des acquisitions à l'international, notamment September et Allerzorg aux Pays-Bas et Axion en Allemagne, consolidés au 1er janvier 2019.



L'EBITDAR (EBITDA avant loyers) progresse de +7,8% à 982,5 ME, soit une marge de 26,3%.



Le Résultat Opérationnel Courant ressort à 452,5 ME (+5,8%) après amortissements et provisions de 198,5 ME (+12,9%) reflétant la hausse du patrimoine immobilier. Le résultat net part du Groupe s'élève à 245,9 ME, en hausse de +11,6%.



Le réseau du groupe est ainsi constitué de 104 234 lits répartis sur 1 014 établissements dans 22 pays en janvier 2020.



