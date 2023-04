Orpea : Goldman Sachs passe sous les 5%

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Orpea et détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 1,96% du capital et 1,86% des droits de vote du groupe d'Ehpads.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Orpea hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation, au résultat desquelles l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.



