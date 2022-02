Orpea : Forte baisse de l'objectif de cours chez Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea est au coeur d'un cyclone politico-médiatique après la parution de 'Les Fossoyeurs', un livre-enquête réalisé par un journaliste indépendant pointant les dysfonctionnements au sein des Ehpad du groupe. L'ouvrage a jeté le discrédit sur le groupe, et provoqué le limogeage de l'ancien p.d.-g., Yves Le Masne.



Dans ce contexte inédit, Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre et abaisse drastiquement son objectif de cours, passant de 115 à... 43,5 euros.



Le bureau d'analyses fait savoir qu'Orpea a mandaté deux cabinets d'audit pour conduire une mission d'évaluation portant sur l'ensemble des allégations rapportées dans ce livre.



Avec un tel écho dans l'opinion publique, l'enjeu est désormais politique, souligne Oddo qui s'attend, à terme, à des changements dans la réglementation encadrant les Ehpad. L'analyste évoque aussi de possibles sanctions ou pénalités contre le groupe.



Plus largement, c'est le financement même des Ehpad qui va probablement être questionné par les pouvoirs publics - voire même leur place en bourse. Dans ces circonstances, la volatilité devrait être au rendez-vous, estime le broker.



