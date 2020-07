Orpea : En forte hausse après ses semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 5% ce matin après l'annonce de son chiffre d'affaires. Orpea a réalisé une croissance de son chiffre d'affaires de +3,5% à 1904,1 ME sur le semestre, avec la contribution des acquisitions notamment en Irlande, en Amérique Latine et en France. Le groupe enregistre un repli limité de la croissance organique de 0,9%.



La zone Europe Centrale progresse de +5,4% sur la période. Le repli de la zone Europe de l'Est s'explique exclusivement par la fermeture des cliniques SSR en Autriche. Enfin, la zone péninsule ibérique Latam réalise un chiffre d'affaires identique au 1 er semestre 2019 bien que Madrid et Barcelone aient été particulièrement impactées par la Covid-19.



Orpea annonce également l'acquisition de Clinipsy, un groupe indépendant privé de cliniques psychiatriques. Cette société comprend 9 établissements représentant 907 lits et places.



