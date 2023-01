Orpea : Échec de discussions entre la CDC et des créanciers

(CercleFinance.com) - Orpea fait part de l'arrêt de ses négociations entre un consortium d'investisseurs français tiers mené par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et un groupe de créanciers financiers non-sécurisés détenant environ 50% de sa dette non-sécurisée.



L'entreprise poursuivra néanmoins ses discussions avec le groupe de créanciers financiers non-sécurisés dont le soutien est nécessaire pour aboutir à un accord sur un plan de restructuration conforme à sa proposition du 15 novembre dernier.



Le groupe de prise en charge de la dépendance rappelle que cette proposition prévoit la capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 milliard.



