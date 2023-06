Orpea : Deux rapports d'expert revalorisent le groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea a dévoilé vendredi soir les résultats de deux rapports d'expertise judiciaires réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet de restructuration financière.



Le premier rapport, qui portait sur la valorisation de l'exploitant de maisons de retraite en continuité d'exploitation, a conduit le cabinet Ledouble, l'expert financier indépendant mandaté, à privilégier une fourchette de valeurs comprises entre six et sept milliards d'euros.



Le second, signé par le même cabinet comptable, s'est penché sur la valorisation d'Orpea en situation liquidative, comprenant un scénario de réalisation des actifs pris isolément et un scénario de cession de l'ensemble des actifs à un repreneur.



Sur cette base, le rapport a conclu que la meilleure estimation de la valeur liquidative était comprise entre 2,6 milliards d'euros et 3,7 milliards d'euros.



A titre de comparaison, la capitalisation boursière d'Orpea ne ressort plus qu'à 132 millions d'euros aujourd'hui, après une perte de valeur de près de 98% en trois ans.



Le juge désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée d'Orpea avait désigné le cabinet Ledouble, pour établir ces deux rapports dans la perspective de la restructuration financière de la société.



Suite à ces publications, l'action Orpea bondissait de plus de 10% lundi dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



