Orpea : Des précisions apportées aux deux rapports d'expert

(CercleFinance.com) - Orpea a apporté lundi quelques précisions concernant les deux rapports d'expert concernant sa valorisation publiés vendredi soir, soulignant que les informations parues dans la presse ne permettaient pas de se faire une idée juste de la valeur actuelle des actions de la société.



S'agissant de l'approche en continuité d'exploitation du groupe, la valeur d'entreprise - c'est-à-dire la valeur des activités estimée par le cabinet Ledouble entre six milliards et sept milliards d'euros - est à mettre en regard des 9,7 milliards d'euros de dettes financières du groupe, fait valoir l'exploitant de maisons de retraite.



Quant à l'approche en situation liquidative - qui vise à adresser un scenario dans lequel le plan de sauvegarde accélérée ne serait pas adopté, entraînant une liquidation de la société par réalisation des actifs ou par cession à un repreneur, elle valorise Orpea entre 2,6 milliards d'euros et 3,7 milliards d'euros, un montant là aussi à mettre en relation avec le lourd endettement du groupe, ajoute-t-il.



'Dans chacun de ces scenarios, par voie de conséquence, la valeur économique actuelle des capitaux propres est négative', souligne-t-il dans un communiqué.



Un état de fait qui explique, selon lui, le traitement réservé aux actionnaires dans le plan de sauvegarde accélérée qui verra les actionnaires existants être massivement dilués par l'entrée au capital des créanciers non sécurisés ainsi que de nouveaux investisseurs.



Malgré ces précisions, l'action Orpea s'inscrivait toujours en forte hausse (+25%) lundi à la Bourse de Paris, signant de loin la plus forte progression de l'indice SBF 120.



