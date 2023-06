Orpea : Dates fixées pour les classes de parties affectées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea indique que la période de vote à distance sur le plan de sauvegarde accélérée, pour toutes les classes de parties affectées, est prorogée jusqu'au 27 juin à 12h00 et, s'agissant de la classe des actionnaires, à 15h00.



Le groupe d'Ehpads ajoute que la date des réunions qui seront tenues en présentiel, en ce inclus la classe des actionnaires réunis en classes de parties affectées, est quant à elle fixée au 28 juin (au lieu du 16 juin).



Pour rappel, Orpea avait fait part le 12 juin de la décision des administrateurs judiciaires de proroger la période de vote à distance des classes de parties affectées concernées et de reporter les réunions initialement prévues le 16 juin.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.