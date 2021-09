Orpea : Confirme son objectif de chiffre d'affaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 s'élève à 2 069,5 ME, en hausse de +8,7% dont +5,2% en organique. L'accélération de la croissance a été particulièrement marquée au 2ème trimestre. La croissance organique a été significativement plus forte sur le 2ème trimestre 2021 à +9,8% (contre +1% sur le 1er trimestre 2021).



L'EBITDA affiche une hausse de +13,8% à 499,4 ME, soit une marge de 24,1% du chiffre d'affaires, en hausse de 100 pb par rapport au S1 2020.



Le Résultat Opérationnel Courant est de 230,7 ME (+17,3%) et le résultat net part du Groupe est en hausse de +40,3%, à 102,4 ME. Hors impact IFRS 16, le résultat net consolidé part du groupe est de 110,1 ME.



' Le Groupe confirme, avec confiance, son objectif d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à +7,5% sur l'exercice (> 4 215 ME), ainsi qu'une nouvelle progression de la marge d'EBITDAR au 2nd semestre 2021 ' indique la direction.



