Orpea : Concert'O prêt à demander une AG à la justice

(CercleFinance.com) - Le groupement d'actionnaires Concert'O a annoncé jeudi soir qu'il était prêt à s'associer à toute demande visant à saisir la justice dans le but d'obtenir la convocation d'une assemblée générale d'Orpea, après le refus de ce dernier de réunir ses actionnaires.



'Le conseil d'administration et ses membres ont des devoirs, notamment sociaux', rappelle l'association, qui s'oppose depuis plusieurs mois à un projet d'augmentation de capital jugé ultra-dilutif.



'Refuser une assemblée générale pour éviter d'avoir à rendre compte aux actionnaires et se défausser avec des explications fallacieuses, n'est pas digne de leur mission dans la situation dans laquelle se trouve Orpea après les scandales révélés il y a plus d'un an', ajoute Concert'O.



Ces déclarations interviennent alors que l'exploitant de maisons de retraite a écrit à certains actionnaires de l'association que le projet alternatif porté par les actionnaires minoritaires et des créanciers non-sécurisés n'était pas viable.



Le mois dernier, Orpea avait fait savoir qu'elle avait décidé de ne pas donner suite à la demande de tenue d'une assemblée générale, estimant que cette demande ne s'appuyait sur 'aucun fondement légitime'.



Du point de vue de Concert'O, cette position ne reflète pas la réalité et vise à privilégier l'entrée de la CDC, MAIF et CNP dans le capital de l'entreprise 'à bas coût' et 'sans permettre aux actionnaires actuels de pouvoir financer eux mèmes la société qui leur appartient'.



