Orpea : Cession de 22 établissements aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Orpea annonce la vente d'un portefeuille de 22 établissements en cours de développement situés aux Pays-Bas, destinés à accueillir à terme 480 résidents à Amvest Living & Care Fund pour un montant total de 85 millions d'euros.



Ce nouvel accord de cession et prise à bail, d'un montant de 85 millions d'euros, portera à 75 le nombre de maisons détenues par Amvest et exploitées par sa filiale Dagelijks Leven.



Dagelijks Leven a développé depuis plusieurs années aux Pays-Bas un concept innovant de soins spécialisés et d'hébergement pour personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, au sein d'établissements de faible capacité (pouvant accueillir au maximum 22 résidents).



Ces maisons, dont la construction sera étalée sur 2023, 2024 et le 1er semestre 2025, seront réparties sur l'ensemble du territoire. La livraison des 2 premiers établissements de ce portefeuille, situés dans les villes de Culemborg et Hardenberg, a été effectuée le 10 août 2023.



