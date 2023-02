Orpea : Canada Pension Plan IB solde sa participation

(CercleFinance.com) - La société Canada Pension Plan Investment Board a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 février 2023, le seuil de 5% des droits de vote de la société Orpea et ne plus détenir aucune action de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Orpea sur le marché.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel