Orpea : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur le titre Orpea, qu'il fait passer de 100 à 108 euros, tout en maintenant une recommandation 'conserver' sur la valeur.



Dans une note de recherche, le broker allemand dit peiner à identifier d'éventuel catalyseurs favorables susceptibles de venir doper la hausse du titre.



'Nous sommes convaincus qu'Orpea va entrer sur le marché de la prise en charge de la dépendance post-Covid sur la base d'une position de relative solidité par rapport à de nombreux concurrents', explique le courtier.



'Cette situation devrait lui conférer, in fine, le maintien d'une bonne visibilité ainsi des perspectives attractives de développement du point de vue des investisseurs', ajoute-t-il.



'Parallèlement, nous avons du mal à identifier un scénario pouvant aboutir à une revalorisation du titre et/ou à une révision à la hausse des prévisions du consensus', reconnaît néanmoins Berenberg, qui ajoute que les titres lui semblent justement valorisés aux niveaux actuels.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

