Orpea : Berenberg relève sa recommandation à 'achat'

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mardi sa recommandation sur Orpea, affichant désormais un conseil d''achat' sur la valeur contre une recommandation 'conserver' jusqu'à présent.



Dans une note de recherche, les analystes de la banque allemande estiment que le marché s'est montré cette année trop sévère à l'égard de l'exploitant de maisons de retraite médicalisées, tout comme vis-à-vis du secteur des soins à la personne dans son ensemble.



'La résistance opérationnelle du groupe depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19 l'a aidé à maintenir sa réputation ainsi que sa maîtrise des prix', souligne toutefois Berenberg dans son étude.



L'établissement germanique ajoute que le rythme record d'ouverture de nouveaux lits conjugué aux opérations de fusions-acquisitions (M&A) lui offrent par ailleurs une bonne visibilité sur le court terme.



A en croire Berenberg, 'tous les ingrédients sont en place pour qu'Orpea se développe de manière pérenne à moyen terme, et pourtant ses titres se traitent sur la base d'une décote de l'ordre de 25% par rapport à leurs niveaux d'avant-Covid'.



Un constat qui le pousse à adopter aujourd'hui une recommandation d'achat sur le titre et à relever son objectif de cours de 108 à 110 euros.



