Orpea : Berenberg dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Orpea, qu'il abaisse de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 70 à 41,5 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier rappelle que la valorisation boursière de l'exploitant de maisons de retraire avait largement bénéficié, au cours des 10 dernières années, de l'expansion de son parc immobilier, une dynamique appelée à s'arrêter selon lui.



Au vu de la politique 'agressive' menée en la matière par la principale équipe de direction, Berenberg explique en effet ne pas exclure de nouvelles provisions pour dépréciations sur les comptes de certaines filiales.



S'il reconnaît que le titre pourrait disposer d'un certain potentiel haussier au cas où la nouvelle équipe de management devait réussir à rassurer les investisseurs, l'analyste rappelle que les groupes de la nature d'Orpea sont comme des grands navires: il leur faut beaucoup de temps pour changer de cap.



