Orpea : AlphaValue réduit encore son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé lundi avoir réduit son objectif de cours sur le titre Orpea, ramené de 0,19 à 0,18 euro, suite à la révision à la baisse des objectifs du groupe, annoncée la semaine dernière.



Dans une note de recherche, le bureau d'études dit redouter un redressement 'compliqué' suite au retentissant scandale ayant entouré les méthodes du spécialiste de l'hébergement des personnes âgées dépendantes.



Le groupe a annoncé la semaine passée avoir revu en baisses ses objectifs de performances opérationnelles pour 2023, invoquant notamment des taux d'occupation insuffisants dans un contexte réputationnel 'encore difficile' et la remontée des charges du personnel, un élément qu'il explique par sa volonté d'améliorer l'accompagnement et la prise en soin de ses résidents.



Face à ces perspectives moroses, AlphaValue dit maintenir un avis négatif sur le titre, en l'occurrence une recommandation à la vente, disant anticiper des efforts qui s'annoncent selon lui beaucoup plus intenses qu'initialement prévu.



Seule petit motif de soulagement d'après le cabiner de recherche, la performance opérationnelle pourrait être un peu soutenue par des éléments non-récurrents positifs d'ordre fiscal, ainsi que par la réduction des dépenses d'investissement.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.