Orpea : Orpea affiche une perte nette au S1, le titre chute

(Reuters) - Le titre Orpea chute de 7,4% après que le groupe de maisons de retraite a fait état mercredi d'une perte nette pour les six premiers mois de l'année, pénalisé par une baisse de la valeur de ses actifs.

L'action du groupe, au plus bas depuis presque 18 ans, figure parmi les forte baisse de l'indice SBF 120.

Orpea, qui est au coeur d'enquêtes sur des accusations de maltraitance de résidents, a enregistré une perte nette de 269 millions d'euros au premier semestre 2022, contre un bénéfice de 102 millions d'euros à la même période l'an dernier.

"L'entreprise a été durement affectée à la fois par les manquements et comportements non éthiques de ses anciens dirigeants, par un développement à l'international et immobilier trop rapides, lesquels ont fragilisé la situation financière d'Orpea", a déclaré le directeur général Laurent Guillot dans un communiqué.

Orpea a aussi mis en garde sur le taux de marge d'Ebitdar au second semestre, qui pourrait être inférieur à celui du premier semestre, en raison de la volatilité des prix de l'énergie.

