Orpea : Adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies

(CercleFinance.com) - Orpea annonce rejoindre le Pacte Mondial des Nations Unies qui vise à favoriser l'application de principes des droits de l'Homme, du droit du travail, du droit de l'environnement, et de la lutte contre la corruption et le travail des enfants.



Cette signature confirme les engagements en matière de RSE du groupe de prise en charge de la dépendance, qui 'souhaite renforcer l'intégration durable des principes du Pacte dans sa stratégie, en donnant un cadre de référence à sa politique et ses plans d'actions'.



Le Pacte Mondial des Nations Unies a été lancé en 2000 à partir d'une idée de Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies. Il rassemble entreprises, ONG et organisations de la société civile dans 170 pays.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ORPEA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok