Orpea : Actions suspendues à la suite d'une demande de l'AMF

(CercleFinance.com) - Ce matin avant l'ouverture du marché, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a demandé la suspension des instruments financiers (actions, titres de créance et instruments liés) de la société ORPEA.



Cette mesure est prise 'en vue d'assurer une bonne information du marché et dans l'attente de la publication d'un communiqué de l'émetteur en application du règlement européen sur les abus de marché', indique l'AMF.





