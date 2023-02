Orpea : Accord de principe sur la restructuration financière

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orpea fait part d'un accord de principe sur un plan de restructuration financière avec un groupement d'investisseurs français tiers mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, et un groupe de créanciers financiers détenant environ 50% de sa dette non-sécurisée.



L'accord de principe comprend une conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par le groupe d'Ehpads, correspondant à une diminution de son endettement brut d'environ 3,8 milliards d'euros.



Il inclut aussi l'apport de fonds propres en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros, via des augmentations de capital qui seraient souscrites essentiellement par le groupement, et garanties pour le solde par les créanciers financiers non sécurisés.



A l'issue des opérations envisagées, les actionnaires existants, s'ils ne participent pas aux augmentations de capital, n'auraient qu'environ 0,4% du capital, tandis que le groupement en détiendrait environ 50,2% et les créanciers financiers non sécurisés, environ 49,4%.



Ces opérations permettraient de garantir l'équilibre financier futur, en réduisant de près de 60% l'endettement net sur une base pro forma au 31 décembre 2022, et à terme en abaissant très significativement le ratio de levier, inférieur à 6,5 fois à horizon fin 2025.



