Orpea : Nouvelle série de hausses mystérieuses pour l'action Orpea, dont la recapitalisation fait débat

(BFM Bourse) - Le titre reprend environ 40% en trois séances. Les analystes évoquent potentiellement des spéculations sur d'hypothétiques modifications du plan de restructuration financière méga dilutif de la société.

Dire que l'action Orpea est très volatile relève de l'euphémisme. Maintenant que la capitalisation du groupe ne pèse plus que pour 170 millions d'euros environ, le titre enregistre régulièrement d'importantes sinusoïdes en Bourse.

C'est encore le cas depuis quelques séances. Mercredi le titre a gagné 17,8% puis 15% jeudi et il s'adjuge encore 5% ce vendredi vers 11h. Soit un gain de plus de 40% en cumulé.

Une nouvelle fois, il est difficile de déterminer exactement ce qui peut déclencher cette flambée. "Certains actionnaires particuliers peuvent peut-être se positionner en espérant un meilleur traitement des minoritaires dans la restructuration financière du groupe qui est actuellement contestée", tente toutefois un analyste qui rappelle que de tels mouvements ont eu lieu à plusieurs reprises depuis le début de l'année. "Et dans des volumes qui baissent à chaque nouvelle fois", ajoute-t-il.

"Rébellion" des minoritaires

"C'est une option: que la restructuration financière, qui prévoit une méga-dilution, soit amendée, alors qu'il y a une rébellion de la part de certains minoritaires, avec des arguments qui peuvent s'entendre", considère de son côté un analyste.

La restructuration financière d'Orpea, qui croule sous une dette nette d'un peu moins de 8,8 milliards d'euros, prévoit l'effacement d'un peu moins de 4 milliards d'euros de dette et la prise de contrôle du groupe par un groupement d'actionnaires mené par la Caisse des dépôts (CDC). Elle doit se traduire par une méga-dilution pour les porteurs du groupe, de 99,6% voire 99,96% dans certaines conditions.

Une association d'actionnaires, appelée Adamo, constituée en février, conteste ce projet, préférant le plan alternatif de Concert'O, qui regroupe deux actionnaires minoritaires.

La semaine dernière, Concert'O a mis en avant une analyse du cabinet Ricol&Lasteyrie commandée par un groupe de créanciers d'Orpea. Ce document a critiqué le rapport d'expert du cabinet Sorgem qui a appuyé le projet de recapitalisation d'Orpea et qui jugeait la restructuration "équitable" pour les porteurs du groupe.

Ricol&Lasteyrie souligne que le rapport d'expert a écarté toutes les références habituellement utilisées pour valoriser une société au bénéfice de la seule approche par l'actualisation des flux de trésorerie futurs (discounted cash flow). "L’ensemble de ces éléments conduisent à une sous-évaluation de la valeur d’entreprise d’Orpea", jugeait ce rapport.

Les députés s'en mêlent

Ces questions de valorisation se sont déplacées sur le champ politique. Le directeur général de la Caisse des dépôts, Eric Lombard, et le président de sa commission de surveillance, Alexandre Holroyd, ont été auditionnés mercredi par les députés sur la recapitalisation du groupe. Plusieurs élus se sont interrogés et inquiétés sur le traitement des actionnaires actuels du groupe. Alexandre Holroyd a alors fait référence à l'analyse du cabinet Ricol&Lasteyrie.

"Ce rapport a été commandité par des fonds, pas part des petits actionnaires, ce rapport dit que si on applique un modèle ultra rentable, la boîte a plus de valeur", a-t-il déclaré. "Il y a une différence philosophique profonde: certains acteurs considèrent que l'objectif c'est de presser le citron, nous on considère que l'objectif c'est de cultiver le citronnier", a-t-il ajouté.

"Ces actionnaires font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de remettre en cause cette opération et je note que certains de ces actionnaires sont des actionnaires très récents, rentrés après les débuts des déboires publics d'Orpea, donc on peut supputer que certains actionnaires sont plus intéressés par l'opération financière que par l'intérêt général", a poursuivi Alexandre Holroyd.

Contacté par BFM Bourse, Orpea n'a pas fait de commentaire sur le cours de Bourse et le rapport du cabinet Ricol&Lasteyrie.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse