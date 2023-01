Orpea : Les négociations sur la restructuration financière d'Orpea relancées, l'action est suspendue

(BFM Bourse) - Le groupe a annoncé ce lundi que la Caisse des Dépôts, les créanciers et lui-même ont repris leurs discussions pour tenter de trouver un terrain d'entente sur la refonte des finances de l'exploitant de maisons de retraite.

Nouvelle péripétie dans le lourd dossier de la restructuration financière d'Orpea. Etranglé par une dette de plus de 9 milliards d'euros, l'exploitant de maisons de retraite tente actuellement de mener une vaste opération qui doit se traduire pour un apport de plus de 5 milliards d'euros de capital, notamment sous forme de conversion de créances (3,8 milliards d'euros). Cette restructuration constituera une dilution "massive" pour ses actionnaires, avait prévenu le groupe à plusieurs reprises.

Pour l'heure, l'opération se heurte à un blocage entre un consortium d'investisseurs mené par la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) et un groupe de créanciers détenant environ la moitié de la dette non sécurisée qu'Orpea souhaite convertir en capital. Le 19 janvier, les deux camps s'étaient quittés sans parvenir à nouer un accord, avec pour principal sujet de divergence la valorisation du groupe.

L'exploitant de maisons de retraite a toutefois annoncé ce lundi que les négociations entre les deux camps avaient repris. Le groupe a également demandé à l'opérateur boursier Euronext Paris de suspendre la cotation de ses actions et de l’ensemble de ses titres obligataires "dans l’attente de la publication d’un communiqué de presse". Cette suspension est effective depuis ce lundi 9h.

Un risque de liquidités imminent

Pour rappel, selon plusieurs médias, la Caisse des Dépôts et ses alliés, parmi lesquels figureraient CNP Assurances ou la Macif d'après Les Echos, seraient prêts à injecter une part importante du capital qu'Orpea cherche à lever hors conversion de dettes, l'AFP évoquant 1,3 milliard d'euros. En contrepartie, ces investisseurs demanderaient le contrôle de la gouvernance de l'exploitant de maisons de retraite.

Selon Les Echos, ce groupe mené par la CDC souhaiterait procéder à l'injection de capital en retenant une valeur d'entreprise d'environ 1 milliard d'euros et à condition que les créanciers convertissent leur dette en capital à hauteur de 36%. De leur côté les créanciers non sécurisés retiendraient une valeur d'entreprise à 1,4 milliard d'euros et demandent un taux de conversion autour de 35%. D'après le quotidien, la conciliatrice Hélène Bourbouloux aurait fait une proposition intermédiaire mi-janvier sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 1,2 milliard d'euros et d'un taux de conversion de 31,5%.

Toujours selon Les Echos, Orpea aurait jusqu'au 25 février pour nouer un accord sur sa restructuration financière. Contacté par BFM Bourse, Orpea n'a pas commenté les informations rapportées par le quotidien.

Lors de la présentation de son plan stratégique mi-novembre, l'exploitant de maisons de retraite avait indiqué qu'il risquait de se retrouver à court de liquidités au premier trimestre de cette année.

