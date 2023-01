Orpea : Les activités de services à domicile du groupe Orpea seraient dans le viseur du fonds KKR

(BFM Bourse) - Les activités d'aide à domicile du gérant de maisons de retraite susciteraient l’intérêt du fonds KKR, selon Les Echos. Jeudi soir, Orpea a annoncé l'arrêt des négociations entre ses créanciers et la Caisse des dépôts et des consignations sur le projet de restructuration du groupe, qui joue sa survie.

Alors qu'Orpea est engagé dans une course contre la montre pour ne pas basculer en procédure de sauvegarde, certains acteurs lorgneraient les actifs de la proie blessée.

Le fonds KKR plancherait sur une offre visant les activités de services à domicile du groupe d'Ephad, logées dans la filiale Domidom, a rapporté Les Echos citant des sources proches du dossier. Le fonds d'investissement aurait mandaté la banque d'affaires Centerview pour piloter cette opération, ajoute le quotidien économique. Ni Orpea, ni KRR et son conseil n'ont souhaité commenter ces informations.

Selon Les Echos, "l'approche serait étudiée via une des participations du fonds américain. Aux Etats-Unis, il est déjà actionnaire du groupe américain BrightSpring, devenu l'un des leaders des services à domicile en services de santé. En France, il est aussi actionnaire à environ 40% d' Elsan, numéro deux français de l'hospitalisation".

En 2014, Orpea s'est lancé dans ce secteur de l’aide à domicile, avec la reprise des réseaux Domidom, puis ADHAP, pour proposer aux personnes fragilisées et en perte d’autonomie une offre de services complémentaires à celles déjà développées par ses établissements (maisons de retraite médicalisées, résidences services seniors, cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques).

Échec des négociations sur la restructuration

Jeudi soir, Orpea a confirmé l'échec des négociations avec ses créanciers et un consortium d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts et des consignations, en vue de financer la restructuraiton du groupe d'Ehpad privés en difficulté. Le point bloquant: la valeur de la conversion en capital de la dette détenue par un groupe d'investisseurs.

Dans son communiqué, Orpea a précisé poursuivre "les discussions avec le groupe de créanciers financiers non-sécurisés dont le soutien est nécessaire pour aboutir à un accord sur un plan de restructuration conforme à sa proposition communiquée au marché le 15 novembre 2022". L'exploitation de maisons de retraite , à savoir la capitalisation de 3,8 milliards d’euros de dettes non sécurisées de la Société et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 milliard d’euros.

Le temps est compté pour Orpea. La société risque de manquer de liquidités au premier trimestre 2023. Elle a jusqu'à mi-février pour trouver des financements dans le cadre d'une procédure amiable de conciliation.

En Bourse, le titre Orpea gagne 2,6% à 7,01 euros, ce vendredi matin vers 09h30. La veille, l'action avait accusé une chute de 7,8% en réaction à l'annonce de l'échec des négociations sur la restructuration de la dette entre les créanciers d'Orpea et de la Caisse des dépôts et des consignations.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse