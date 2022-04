Orpea : Le titre Orpea sous pression après un nouveau report de ses résultats annuels

(BFM Bourse) - Le groupe d'Ehpad privés Orpea reporte la publication de ses résultats annuels -en cours d'audit- au vendredi 13 mai prochain. Un nouveau coup dur pour l'exploitant de maisons de retraite, dans la tourmente depuis la parution du livre-enquête "Les Fossoyeurs", fin janvier.

Orpea n'est toujours pas sorti d'affaire. Dans le collimateur de l'opinion publique et de la justice depuis la fin du mois de janvier, le groupe vient d'annoncer le report de la publication de ses comptes annuels en cours d'audit, "face aux circonstances exceptionnelles actuellement traversées par la société." Le groupe avait annoncé un premier report au 30 avril, disant attendre la mise à disposition des premières conclusions des enquêtes externes et indépendantes.

Mardi matin, le cours d'Orpea s'affichait en repli de 2,32% à 33,65 euros vers 11h15. Le dossier en Bourse accuse encore un net repli de près de 60% depuis fin janvier, toujours sous pression, après la sortie du livre "Les Fossoyeurs" portant de lourdes accusations contre le groupe .

Des conclusions définitives fin juin

A ce propos, Orpea a rendu publiques les premières conclusions des audits externes indépendants diligentés par les cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal. Dans ce premier point d'étape, les constatations préliminaires ne permettent pas à ce jour de confirmer "l’existence d’un système conduisant à des situations régulières de pénuries sur la fourniture de protections ou d’un système de rationnement sur la restauration", ni la mise en place d'un "système visant à organiser de manière délibérée une situation de sous-effectif afin d’optimiser les profits du groupe Orpéa."

Les constatations préliminaires qu'ils formulent dans ce document, conduisent toutefois à identifier, sur la période 2019 à 2021, "l’existence de rabais, remises et ristournes consenties y compris par des fournisseurs de produits financés sur fonds publics, des déclarations erronées des comptes d’emploi aux autorités de tutelle, la non-conformité dans la contractualisation de CDD et le recours à des intermédiaires y compris à un ancien préfet." Grant Thornton et Alvarez & Marsal poursuivent leurs travaux avec "l’objectif d’apporter des conclusions définitives sur le plus grand nombre possible d’allégations d’ici à la fin du mois de juin."

Ces investigations font écho à la parution fin janvier du livre-enquête "Les Fossoyeurs" dans lequel le journaliste Victor Castanet décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont "rationnés" pour améliorer la rentabilité d'Orpea. Et ce alors que les séjours sont facturés au prix fort. Le scandale de la gestion des Ehpad d'Orpea pourrait coûter des dizaines de millions d'euros au groupe. Fin mars dernier, c'était au tour de l'Etat de se retourner contre le gestionnaire d'Ehpad privés, soupçonné d'avoir détourné des financements publics.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse