Orpea : Le groupe Orpea va plus que doubler ses dépréciations d'actifs et plonge encore en Bourse

(BFM Bourse) - L’exploitant de maisons de retraite prévoit désormais des dépréciations comprises entre 5 milliards et 5,4 milliards d’euros, contre une évaluation précédente allant de 2,1 milliard à 2,5 milliards d’euros. La société se prépare actuellement à une lourde restructuration financière qui se traduira par une dilution massive.

Orpea passe encore son bilan à la paille de fer. A quelques jours de la fin de l’année 2022, l’exploitant de maisons de retraites a réévalué l’ensemble de ses actifs, concluant ainsi une revue approfondie qui fait suite à une première communication fin octobre. Le groupe avait alors annoncé des dépréciations comprises entre 2,1 milliards et 2,5 milliards d’euros avant impôts, tout en prévenant que d’autres impacts pourraient survenir.

C’est effectivement le cas. Orpea a nettement revu à la hausse les dépréciations qu’il devra passer au 31 décembre, anticipant désormais un montant compris entre 5 milliards et 5,4 milliards d’euros. "Le montant des dépréciations d’actifs explose à plus de 5 milliards d’euros", résume ainsi Octo Finances.

Ces chiffres n’ont pas été auditionnés par les commissaires aux comptes et seront revus dans le cadre de la clôture des comptes de l’exercice 2022, a précisé Orpea.

Vers une lourde perte en 2022

Le groupe a notamment relevé les dépréciations liées à son patrimoine immobilier, tablant sur une fourchette de 2 milliards à 2,1 milliards d’euros contre 800 millions à 1 milliard d’euros précédemment. La majeure partie de cet écart est due à une évaluation interne de la société, qui est venu compléter une expertise indépendante.

Cette évaluation interne s’est basée sur des références de marché et a abouti à des dépréciations supplémentaires comprise entre 900 millions et 1 milliard d’euros.

Orpea a par ailleurs augmenté les dépréciations sur ses autres actifs (actifs incorporels, créances financières) d’un montant compris entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d’euros.

Si ces dépréciations comptables n’ont pas d’impact sur la trésorerie du groupe, elles viendront grever le résultat net d’Orpea qui se dirige ainsi vers une lourde perte sur l'ensemble de son exercice 2022, après avoir déjà perdu 269 millions d’euros au premier semestre.

Une recapitalisation titanesque

L’exploitant de maisons de retraites a connu en 2022 une véritable "annus horribilis", avec un cours de Bourse en chute de 93% depuis le 1er janvier. Mis à mal par les révélations du livre-enquête Les Fossoyeurs en début d’année, le groupe a revu sa gouvernance, sa direction, et certaines de ses pratiques. Il se retrouve surtout en grandes difficultés financières, avec une dette de plus de 9,5 milliards d’euros à fin octobre et risque de se retrouver à court de liquidités au premier trimestre 2023.

Pour assainir ses finances, la société compte mettre en oeuvre une restructuration gargantuesque, avec des levées de fonds prévues de près de 6 milliards d’euros, dont environ 600 millions d’euros de nouvelles dettes garanties sur des actifs et plus de 5 milliards d’euros sous forme de plusieurs augmentations de capital. Une recapitalisation qualifiée de "titanesque" par l’analyste du bureau d'études indépendant AlphaValue, Yi Zhong, dans une note publiée en novembre, et qui se traduira par une dilution "massive" pour ses actionnaires.

Dans l'optique de cette restructuration, Orpea discute avec ses créanciers via une procédure amiable de conciliation menée par le Tribunal de commerce de Nanterre.

Ce jeudi, Orpea a indiqué qu’une réunion était prévue ce 22 décembre dans le cadre de cette procédure. Il a également annoncé attendre "courant janvier" des offres fermes pour la partie dette de sa recapitalisation, avec l’objectif de mettre en place ce nouveau financement le mois suivant. "Concernant le processus de levée de capitaux propres, des offres fermes sont également sollicitées pour courant janvier 2023", a-t-il également annoncé.

A la Bourse de Paris, l’action Orpea recule de 5,6% accusant la plus forte baisse du SBF 120 vers 11h20. Dans son sillage Korian, l’autre grand exploitant de maisons de retraite coté à Paris, abandonne 2,2%.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse